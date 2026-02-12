館長健身房爆職場性騷、霸凌 新北勞工局：違法最高罰100萬

成吉思汗健身房前員工A小姐(左二)指控遭前主管性騷、霸凌，今在台北市議員參選人馬郁雯(左一)、新北市議員戴瑋姍(右二)、台北市議員參選人陳又新(右)陪同下召開記者會。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕網紅「館長」陳之漢經營的成吉思汗健身房爆發性騷擾和職場霸凌！1名前員工A小姐指控，2024年7月和2025年5月，分別在三重館和蘆洲館任職期間，遭受主管言語性騷擾，被迫簽下自願離職書，但公司遲至今年1月才啟動調查，僅對主管做出記1大過、接受性平教育課程10小時的懲處。新北市勞工局表示，將釐清案情和雇主責任，若確認雇主違反性別平等工作法，可開罰2萬至100萬元。

A小姐今天在新北市議員戴瑋姍、台北市議員參選人馬郁雯、台北市議員參選人陳又新陪同下召開記者會。A小姐控訴，2024年7月在三重館任職時，遭店長瘋狂追求，她拒絕店長告白後，在職場上遭受不平待遇，讓她飽受精神壓力，不得不請病假，店長以此為由，要求簽下自願離職書。

A小姐提到，2025年5月她到蘆洲館任職，又遭受K教官不當的性騷擾言語霸凌，之後店長批評她工作能力不佳、是花瓶，在會員面前揶揄她的體態或運動表現，「我的感受上好像全部都是我的錯」，最後店長脅迫她簽下自願離職書，導致她身心受創，至精神科就診，醫師診斷為急性壓力引發恐慌症發作。

戴瑋姍、馬郁雯揭露館長3大缺失，包括強迫受害者簽下自願離職書；成吉思汗公司性平調查小組以受害者沒有出席意願，將此事草草帶過結案；當事人連基本道歉都要不到，態度非常惡劣。

勞工局就業安全科科長王憶芬表示，今日已接獲A小姐申訴，成吉思汗公司今年1月才通報性平案，勞工局將啟動調查，釐清案情始末，確認雇主在事發當下是否採取立即有效的糾正或補救措施，若雇主違法將開罰2萬至100萬元。

陳之漢今天凌晨透過網路直播回應，身為老闆誰也不願意發生這種事情，但他不是檢調單位、也不是法官，只能按照政府規定的法律做事，包括召開性平會、發通知函、請律師，該做的調查都做了，該懲處的也懲處了，法律保障雙方權益，他不能隨便開除員工；至於媒體報導內容，他一無所悉。

