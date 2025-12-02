館長健身房突發4聲明掀議！王浩宇舉2例：會員好自為之



娛樂中心／綜合報導





過去以經營「成吉思汗」健身房起家的網紅館長（陳之漢），近期似乎因個人言論風格，加上與老員工、股東出現財務糾紛，連帶影響自家業績，進而傳出有可能停業的消息。館長健身房稍早也發出聲明駁斥，但內容曝光後反而引起網友懷疑。對此，前桃園市議員王浩宇則舉例，其他營運正常的健身房品牌，都不曾發出類似聲明。王浩宇更要館長會員們「好自為之」。





館長健身房在臉書發出聲明，部分內容提到：「場館營運正常，全台各館持續照常營運；會籍採月繳制，沒有大量預收款風險；所有會費與教練課款項皆透過第三方履約保證平台處理。」業者並在留言處澄清稱：「我們原本就會不定期推出優惠活動，來回饋支持我們的老會員、鼓勵新會員來運動。還請大家注意網路上的發言、理性回覆喔。」館長健身房突然發出聲明，雖然強調是要駁斥倒閉停業的輿論，但王浩宇在臉書撰文稱：「健工、萵苣不用發出聲明，大家都知道他們營運狀況很正常。每次需要發出聲明解釋的，其實很多消息都不是空穴來風。虧多少館長有說，會員好自為之。」



館長健身房無預警發4聲明「網友喊不對勁」！王浩宇舉2例：會員好自為之

成吉思汗健身房駁斥謠言，公開發布4點聲明。（圖／翻攝業者臉書）

多數網友也認為：「怕大量退費退課，像銀行擠兌就慘了」、「此地無銀三百兩」、「小草都不消費」、「做生意最笨的是沾惹政治靠邊站，結果館長不該做的全做了，你只能賺一邊的錢，而且還是最少的那邊」、「最好笑的是小草也不去」、「嘻嘻，想去趕快去，最好一次買個十年」、「月繳制也是會倒閉、捲款落跑的」、「健工、WG這裡滿滿都是人」。

館長健身房無預警發4聲明「網友喊不對勁」！王浩宇舉2例：會員好自為之

王浩宇指出過去館長就曾提到健身房經營虧錢。（圖／翻攝王浩宇臉書）









