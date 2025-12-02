館長健身房突發4聲明！內容曝1關鍵網全喊：不妙...

娛樂中心／綜合報導



過去以經營「成吉思汗」健身房起家的網紅館長（陳之漢），近期有意赴中發展事業，言論頻頻引發爭議，加上與多名資深員工鬧翻，雙方將財務糾紛搬上檯面，種種負面消息似乎也影響到健身房業績。對此，成吉思汗今（2）日稍早無預警列出4點聲明，但不少網友看完卻直言事態不妙。





成吉思汗健身房針對近期屢遭傳出停業消息，在臉書發出4點聲明，包括：「一、場館營運正常，全台各館持續照常營運，課程、設備、團課與服務皆如期提供。所有教練、顧問同仁也會如往常陪伴大家訓練、維護，讓大家變健康。二、會籍採月繳制，沒有大量預收款風險。今年度成吉思汗採用『月繳制』收費模式，僅需按月份繳費即可使用會籍服務，免去一次性負擔，不需要一次繳多月費用，因此會員權益完全不受外部事件影響。」

聲明後半段則表示：「三、會費與教練課皆由《線界科技》履約保證。所有會費與教練課款項皆透過線界科技（第三方履約保證平台）處理，每一筆會費、課費都在履約規範中，會員不需要擔心交易安全或課程中斷。四、我們會持續在這裡。成吉思汗多年來一步一腳印，我們的工作很單純：讓會員有一個可靠的地方運動、流汗、變強壯、變健康。」但不少網友看完後卻認為：「這種說法大概就是要倒了」、「會發這種公告的大部分都…」、「越強調，越缺乏？」、「為什麼要發公告呢？」、「所有健身房現金流出問題肯定會開始推出優惠方案，這篇文章的前幾篇剛好就是。」









