館長健身房突發4聲明「遭疑不對勁」！王浩宇揭2事：會員好自為之

政治中心／黃依婷報導

館長在直播中證實，正規劃將健身事業跨足中國大陸市場。（圖／翻攝自臉書）

成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢，近日在直播中證實，正規劃將健身事業跨足中國大陸市場，首站鎖定福建廈門；不過隨後竟爆出有財務問題，健身房也發出4點聲明回應。對此，前桃園市議員王浩宇也示警，「很多消息都不是空穴來風」，提醒會員好自為之。

館長健身房爆出有財務問題，健身房也發出4點聲明回應。（圖／翻攝自「館長」陳之漢IG）

王浩宇發文，曬出館長的健身房公告，上方提到「一、場館營運正常，全台各館持續照常營運；二、會籍採月繳制，沒有大量預收款風險；三、所有會費與教練課款項皆由平台履約保證；四、我們會持續在這裡」，感謝外界的關心，若有任何疑問都歡迎隨時聯繫。

王浩宇看完後表示，各大健身房都不用發出聲明，大家都知道他們營運狀況很正常，每次需要發出聲明解釋的，其實很多消息都不是空穴來風，也示警「虧多少館長有說，會員好自為之」；也在最新發文補充「一個財務狀況很好的健身房，從來就不會發聲明澄清不會倒閉」。

