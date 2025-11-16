館長內部錄音外流！公司負債上千萬 自曝身體狀況「隨時會中風」

網紅「館長」陳之漢遭到一連串毀滅式爆料。（圖／翻攝自YouTube館長惡名昭彰）





網紅「館長」陳之漢近日遭到一連串毀滅式爆料，其多年同事、成吉思汗健身俱樂部前副總李慶元（大師兄）與高階主管「小偉」連日於直播公開多項指控，稱陳之漢不僅涉入他人感情糾紛，還對男員工有性騷擾疑慮，甚至暗示「三人行」。兩人並進一步揭露公司財務惡化，健身房負債金額高達上千萬元。

李慶元日前在臉書釋出錄音，稱是今年11月7日與陳之漢、小偉的會議紀錄。錄音中可聽見李慶元質問館長「叫我去你家睡嫂子那件事情」，陳之漢則回應「拜託，那多久了！」外界因而質疑館長涉及不當言行；此外，爆料者也指館長曾要求主管傳送私密照片，甚至暗示不當性的邀約。對此館長尚未公開回應，形象危機持續發酵。

廣告 廣告

不僅如此，李慶元昨（15）日曝光的錄音中，陳之漢更談及公司整體財務。陳之漢表示，「公司虧損非常嚴重，可以說是接近倒閉的狀態。」他稱，台北館負債逾8000萬元、高雄各館平均負債約4000萬元，林口館約3000萬，中壢館若全數收掉恐達「數億元」負債。他強調，旗下電商及相關品牌也承受壓力，若健身房經營惡化，「當一艘船沉了，什麼都會沉。」

陳之漢表示，近年公司多項業務依賴電商收入及直播抖內支撐，他直言，這3、4年間他拿出生命在做事，「現在你們的薪資、買的每台車、用的每分錢都不是自己賺的，不要以為公司很賺錢，是我一個人燃燒生命照亮所有人」，並感嘆部分員工「只能同甘不能共苦」。

在健康狀況部分，陳之漢於錄音中提到，他上個月接受健康檢查，醫師指出他胃部疼痛、腦部血管異常，已服用抗凝血劑2個月，並稱自己「隨時會中風」。他進一步透露遭診斷自律神經失調與憂鬱症，「公司每月開銷龐大、每個晚上做直播，我當然有病、腦部血管會萎縮！」長期睡眠不足、工作壓力沉重，使他身體亮起警訊。



【更多東森娛樂報導】

●吳亦凡遭爆「死在獄中」 加拿大政府稱「4公民遭處死」真相曝光

●主唱遭「電動座椅架」擠壓搶救不治 樂團發訃文證實

●坤達慘了！閃兵「遭求刑2年8月」愛妻柯佳嬿突發聲

