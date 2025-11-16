館長內鬨扯出跨境金流疑雲！ 詹凌瑀：「澳門審批」是關鍵

館長與黃國昌過往直播互挺，但館長這次牽涉到疑似跨境金流、涉及國安層級的敏感線索，黃國昌卻僅表示「不多評論」。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 館長陳之漢近日風波連環爆，從股東內鬨、財務糾紛到桃色爭議，一次全攤在檯面上。資深媒體人詹凌瑀在臉書撰文指出，真正值得警惕的並非八卦，而是整起事件牽出的「跨境金流」疑點；尤其爆料者反覆提到的「要送到澳門那邊審」，讓整起糾紛疑似牽出「案中案」，恐升高到國安層級的敏感範圍。

詹凌瑀臉書發文指出，館長最近被自己人連環爆，金錢糾紛、桃色爭議、內部矛盾一次攤在陽光下。核心股東看著館長直播越講越政治、越講越靠近中國那一套，品牌形象被拖著一起沉淪，業績也跟著一路往下掉，有人想退股，有人想分家，有人乾脆想趁早把錢拿乾淨，免得夜長夢多。

據爆料內容，館長原本口頭答應某些條件，但後來又突然反悔。這一下等於把累積的怒氣一次引爆，大家乾脆把所有內幕全部攤出來，不只談錢，連桃色風暴、內部衝突都全數公開。而這次最敏感、最需要留意的，是爆料者反覆提到的「要送到澳門那邊審」。

詹凌瑀表示，在台灣的政治語境裡，「澳門」不只是旅遊地名，而是中國金流的中繼站，許多來源不願曝光的資金，都會先從那裏漂一圈。如果一家台灣企業的股權買賣，必須經過「澳門審批」，這問題就不是生意之爭，而是國安高度疑點。尤其是，如果任何紅色金流企圖透過第三地進入台灣，法律上與國安上都屬於重大風險。「因此，這次事件真正值得追查的不是桃色內容，而是金流來源、金流目的、金流動線。」

文章也點名館長的政治盟友黃國昌，兩人平常直播互挺、攻擊同一個對象、罵民進黨、賴給清德時默契十足；黃國昌遇到不喜歡的議題，直播開得比誰都快，罵人力道從不手軟。但館長這次牽涉到疑似跨境金流、涉及國安層級的敏感線索，照理說他最該跳出來關心的時候，卻反常地靜悄悄。

詹凌瑀拿黃國昌過去「扛三千萬救柯文哲」的事件對比，質疑為何這次「館長出事卻毫無動作」，並反諷「國昌老師的義氣會挑時機，朋友也有等級」。她認為，當事件牽涉到真正敏感的金流與國安面向時，黃國昌卻選擇靜音，讓兩人的「麻吉」組合顯得尷尬而失衡。

