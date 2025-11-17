館長全力反擊！被爆料只因這件事 秀對話紀錄鐵證批前員工領高薪不做事

館長日前遭前員工毀滅式爆料，昨（16）日開直播正面開撕，痛批他們情勒借錢。圖／翻攝自「館長惡名昭彰」YT

「館長」陳之漢近日遭前員工「大師兄」李慶元與特助「小偉」進行毀滅式爆料，引起網友關注熱議。陳之漢昨（16日）不忍了正面反擊，在直播中開撕爆料人，指出是他們欠他錢，甚至連車都是館長出錢買的，更秀出李慶元向館長借錢的對話紀錄。

館長在直播中痛批爆料人滿嘴謊話、恐嚇勒索長達幾年，指出他們過去 12 年間在公司裡好吃懶做、不斷吸血，有人坐領 40、50 萬高薪，還讓老婆小孩在公司任職，公司花在他們身上的錢一個月將近百萬。陳之漢還表示，爆料人索討金錢都先以「借錢」為藉口，借不到就用兄弟牌「情勒」，錢到手馬上換上和善的臉道謝，積欠金額累積下來不只幾千萬，就連車都被要走了 5 輛，裡頭包含迪奧、保時捷。

廣告 廣告

館長也稱，這次爆料的原因在於他不再讓他們予取予求。他秀出與李慶元的對話紀錄指出，李慶元 8 日再度打電話給館長借 100 萬元，由於公司出款需簽名，因此館長請公司會計聯繫李慶元，卻沒想到對方不願意，還傳訊向館長情勒，稱十幾年的兄弟情如今被糟蹋，直言「真的感覺很差」。最後錢一到手，李慶元又傳訊：「師傅，錢收到，謝謝師傅幫忙。」

館長秀出他與李慶元的對話紀錄。圖／翻攝自「館長惡名昭彰」YT

根據媒體報導，館長陳之漢受訪時直言，自己「不想再被勒索」，更稱這幾名員工領著高薪不做事，當他想縮減他們的車與薪水時才引發不滿，再加上李慶元借錢卻不願簽借據，他們最後才用爆料方式進行勒索，並對相關指控強調「自己沒做那些事」。



回到原文

更多鏡報報導

指控館長逼員工傳下體照「助性」！李慶元遭炎上 深夜發聲反擊

謝和弦取消「館長」追蹤：傷人無國界 曝中國曾開價1千萬邀招待

館長遭前員工毀滅式爆料 民眾黨青年部聲援：網路側翼不該見獵心喜