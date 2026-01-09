館長出事了！竟開直播嗆「斬下賴清德X頭」 新北檢今起訴兩罪

即時中心／高睿鴻報導

網紅「館長」（本名陳之漢）因經常針砭時政、評論口吻直白，收獲不少年輕粉絲；但他卻也時常講出過激言論，最後惹火上身。之前開直播時，館長竟還劍指總統賴清德，直接嗆聲要「斬首打擊、精確斬首」、「把賴清德狗頭斬下來」，引發輿論譁然，刑事局後報請新北檢偵辦，並由重大刑案專組處理。歷經偵查及訊問程序後，新北檢今（9）早認定館長涉犯《刑法》恐嚇危害安全、恐嚇公眾等罪，依法提起公訴。

以下為新北檢起訴說明：

壹、本署偵辦被告陳○漢涉嫌刑法恐嚇危害安全、恐嚇公眾等案件，於今（9）日偵查終結，依法提起公訴。茲簡要說明如下：

一、本案係本署檢察官指揮內政部警政署刑事警察局、新北市政府警察局林口分局偵辦。

二、偵查結果：被告陳○漢涉犯刑法第 151 條之恐嚇公眾、同法第 305 條之恐嚇危害安全等罪嫌，提起公訴。

三、簡要犯罪事實：陳○漢係暱稱「館長」之 Youtube 網路直播主，經營「館長惡名昭彰」頻道，於民國 114 年 10 月 5 日 21 時許，在其住所內，上網連接影音平臺 YouTube，在不特定之多數人得共見共聞之「館長惡名昭彰」頻道，以「周日國民黨選黨主席，兩岸辯論會開天窗，我早說了不是嗎？台灣政治我也搞了 12 年」之標題公開直播（下稱本案直播）。

其明知直播內容將有大量支持者及反對者觀看，所為言論將直接或間接傳遞至全國人民及總統周知，竟基於恐嚇公眾及恐嚇危害安全之不確定故意，於上開時地，先發表「那如果明講，選甚麼選館長你不用擔心啊，咱們就武統，27 年就甭選了，你叫他們表態，表甚麼態，過去都一樣，一個不留，精準打擊，斬首，你別怕」、「Ok 啊我不會怕」、「兄弟，I 等you 啊」、「真的也好啊」、「兩岸一家親，我們都是中國人，我給你挺，你是我的兄弟」等語，暗示支持武力犯臺，復發表「我昨天有看到新聞，斬首打擊」、「精確斬首嘛」、「把賴○德的狗頭斬下來」、「兄弟，I 等 you 啊」、「我日也思夜也思啊」等語，刻意在「武統」議題上，將近日新聞報導中「中共演練對臺斬首行動」，衍伸為將總統賴○德首級砍下，以此惡害傳達予社會大眾及總統，致生危害公安及總統生命安全。嗣經多位觀眾報警，而查悉上情。

被告上開言詞，將新聞報導所用軍事術語「斬首行動」，惡意衍伸成將總統賴○德頭顱砍下之具體犯罪行為，顯已逸脫「中共計畫對臺武統」、「斬首行動」等一般社會大眾所認知之範圍，且被告既明確表達「把賴○德的狗頭斬下來」等語，所為已逾越社會相當性，難認仍受言論自由之保護。又國家元首雖受國安特勤保護，然任何人均有免於恐懼之自由，一般人如知悉與自身政治立場相左之人揚言將其頭砍下等加害生命、身體惡害內容時，勢必會就其自身生命安全產生不安之感受。

衡以被告於本案直播中，多稱「我還是得努力把民進黨關進土城看守所」、「我跟民進黨的仇恨」、「你如果要精確斬首，最開心的真的要斬首那些狗」等語，已明確表達其政治立場，且被告身為知名網紅，知悉其所為言論有相當程度之渲染力，上開言論顯然足以使一般人心生畏懼，自不因總統身分而有所不同。又國家元首工作處所或所到處所，時常有諸多人潮聚集，苟被告於該場所攻擊國家元首，即有可能將造成嚴重傷亡或財產損失，該訊息一旦為公眾所知悉，勢必造成公眾恐慌，被告上開言論，已有多位民眾具狀檢舉，有民眾檢舉文 10 份在卷可參，亦已構成恐嚇公安無疑。

檢察官據上論斷，認被告之行為，已非言論自由保護之範疇，而屬刑事不法行為，併此敘明。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

