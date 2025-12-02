館長切割黃國昌喊「與我無關」 民眾黨訪日惹怒中網友「他急表忠」

館長過往與黃國昌一向交好。（翻攝自臉書@飆悍）

網紅「館長」陳之漢近期於直播分享，計畫將事業版圖擴張到中國，健身房首站鎖定福建廈門，不過他近日被問及民眾黨主席黃國昌赴日訪問時，卻突然切割「黃國昌，他做他的，我做我的！」「我真的管不了他們，我也沒有加入他們的黨！」

日本首相高市早苗發表「台灣有事」相關言論，使日中關係緊張，而黃國昌近期率民眾黨青年訪團前往日本，然而卻被爆料遭日本侵台大咖政治人物如麻生太郎、野田佳彥等「拒見」，事後民眾黨竟要求「外交部出面澄清」，引發不小爭議。

館長日前才鬆口，可能會到中國開成吉思汗健身俱樂部，並預計12月下旬到中國直播帶貨，更透露有很多投資者，他完全不用擔心資金問題。一向與黃國昌交好的館長近日開直播談及兩岸議題時，喊話「我愛中國，而政治人物不敢說」，更強調自己支持「互信、交流，甚至最終和平統一」。

談到黃國昌被媒體詢問「館長要去舔共」一事時，館長表示「因為我有些理念他跟不上，他的想法我跟不上，他認為我不該這麼做，我認為他不該這麼做，那都沒有關係，因為每個人的作風本來就不一樣」「他做他的，我做我的，他做什麼關我什麼事」，更強調他去中國做的事，「你問黃國昌幹嘛？我愛中國又不是他愛中國。」

館長近期挺柯文哲、民眾黨立場鮮明。（翻攝自臉書@飆悍）

對於有網友詢問黃國昌近日訪日一事，館長馬上切割：「黃國昌，他做他的，我做我的！」不清楚為何一定要問他的看法，「那是他們民眾黨，我也不是民眾黨」，民眾黨有他們要做的事情，至於他「就是要去中國大陸，我就是要繼續在台灣製造影響力。」因此他要做好自己，「所以我沒去（日本）吧？對不對？」

館長還重申、急表態：「我支持中國啊，我支持兩岸和平交流」「我支持回歸啊，甚至到最終和平統一！」他也向中國喊話，絕不會愧對台灣人、中國人，「我懂你們，賭爛！這他X什麼時節了，跑去日本，什麼玩意兒啊！」還稱因為他懂、「他們」不懂，「我非常在乎，所以我從頭到尾都跟高市早苗講，我X他X，這是我們中國人的事情。」

館長強調他的立場堅定，不過政治人物包括黃國昌、國民黨與民眾黨，都必須考量選票與利益，因此很多話不敢講、很多立場不敢表態。他聲稱自己不屬於任何政黨，也無參與選舉，反而更能明確表態兩岸立場；他還提及，自己因公開言論造成生意受影響、遭抵制，但仍認為「這代表我講義氣、我在乎台灣人民」。

