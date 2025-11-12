館長到中國喊幫賴清德尋根 國台辦扯「忠孝東路」：不忠不孝釘在恥辱柱

記者陳思妤／台北報導

國台辦發言人陳斌華主持例行記者會（圖／翻攝自國台辦臉書）

網紅「館長」陳之漢日前到中國漳州的賴氏家廟，說要幫總統賴清德尋根，還呵呵呵興奮念賴氏祖訓，「不孝之人罪逆天」，一旁的賴氏宗親會秘書長則是狂喊說，「凡是姓賴的都是中國人」。對此，國台辦今（12）日扯到「忠孝西路、忠孝東路」稱，妄圖分裂國家、背叛民族的人都是不忠不孝之徒，都將被釘在歷史的恥辱柱上。

館長3日跑到中國漳州說要幫賴清德尋根，對賴氏宗親會秘書長等人不斷高喊，姓賴就是中國人，館長也跟著附和。他看到賴氏祖訓，寫著「不孝之人罪逆天」更是哈哈哈大笑，還狂扯，賴清德是不孝子孫、逆天之人，「聽到雷在打的時候你要注意，等下被雷公劈死，他X的」。

國台辦今天舉行例行記者會，陳斌華稱，漳州市平和縣賴氏家廟石碑上雋刻這樣的祖訓，「為人子女要孝順，不孝之人罪逆天」，怕賴清德沒聽清楚，「我再念一遍…」。接著他就真的再念了一遍賴氏祖訓。

陳斌華說，台北市區幹道之一是忠孝西路、忠孝東路，忠孝、信義 、仁愛、和平這是台北四條主要幹道，這些例子都表明，「忠於國家、孝順長輩，是兩岸中國人共同追崇的傳統美德、價值觀念」。

陳斌華表示，任何妄圖分裂國家、背叛民族的人都是不忠不孝之徒，都將被釘在歷史的恥辱柱上。

