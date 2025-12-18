館長前進抖音開商業號 2度被斷播解釋背後主因

網紅「館長」陳之漢最近前進抖音開商業號，開源增加更多收入，過程中卻兩度被官方斷播，讓外界不解他沒說敏感字眼為何被中止直播。之後他回到YouTube直播解答，表示因為自己脫口說出人數，違反平台規則，才被中斷。

館長15日在抖音嘗試直播，20多分鐘就收到上百萬「抖內」，結束後他到YouTube直播分享心得，透露當天是吃了驢肉，本來有點罪惡感，覺得驢很可愛，怎麼可以吃驢肉，他也說驢肉滿貴的，算是有了新體驗。而他之所以直播，是看到外站有人在黑他，便親上火線回應謠言。

館長解釋剛剛在抖音嘗試了40分鐘直播，兩度被斷播是因為提到人數，抖音當觀眾人數超過10萬的時候，就只會顯示「10萬+」，不會再顯示詳細數字，因此也要求直播主不可以再繼續報人數，「因為接下來你可以開始亂報」，而他剛剛就是聽到工作人員報的人數，沒想太多就繼續喊10幾萬，不是被網友舉報，是被系統偵測到就被斷播。

館長也說，自己直播的時間是星期一中午，下播前總觀看人數是405萬，他覺得很驚訝，從事直播沒看過這數字，因此第二次直播開始時自己便分享這個數字，沒想到被二次斷播，必須再等10分鐘才能繼續，他覺得嘗試到這個程度差不多了，就沒再開直播，不解被唱衰直播失敗、翻車。有大陸網友留言說：「我刷了3個嘉年華，就當是送館長一支華為手機了」、「我刷了4000塊人民幣（約17920元台幣）禮物」、「給館長送了5個嘉年華」。

