館長參戰「青提之亂」狂買力挺！ 比中指怒嗆青鳥

「四蒔甜點」因為以「青提」來稱呼「綠葡萄」，引發了「青提之亂」。（圖／翻攝自四蒔甜點臉書）





基隆知名甜點店「四蒔甜點」因為在社群平台介紹新品時，以中國用語「青提」的方式來稱呼綠葡萄，遭到激進網友私訊威脅「滾出台灣，我會讓你們開不下去。」對此館長陳之漢購買了大量甜點聲援店家，並且拍影片比中指挑釁青鳥。

事發經過

「四蒔甜點」在社群平台分享新品時，使用「青提檸檬」、「青提馬卡龍」作為甜點名稱，隨後就有網友留言，質疑「青提」是中國用語，要求店家改稱「綠葡萄」，否則就會發動抵制。

四蒔甜點11日也在臉書粉專公開該名網友私訊威脅的內容，只見截圖顯示，對方嗆聲「可以把青提這種中國用詞改掉嗎？你們中國店家嗎？我一定會抵制你們，綠葡萄就綠葡萄，為什麼要叫青提，滾出台灣，我會讓你們開不下去。」

對此，四蒔甜點表示，「很遺憾，昨夜在另外1個社交軟體平台，收到熱心民眾糾正我們店裡產品使用了對岸中國的用語（青提）2字，言詞相當激烈，而且google收到相當多1星負評，都是和用餐體驗無關的。」

四蒔甜點重申：沒有政治立場

四蒔甜點也強調，「本店沒有任何政治立場，所謂的表態，單純就是產品名稱比較好唸而已，台灣是民主自由的國家，每個店家都有對自己產品的理解和堅持請各位多尊重和包容，非常感謝」。

館長力挺店家

館長14日晚間發布一則15秒的影片，購買了大量的甜點要力挺四蒔甜點，在影片的最後比中指表示，「青鳥」再附上館長的慣用三字經，表達自己的立場。

