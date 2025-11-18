館長又爆爭議！黃益中曝「這細節」顯示黃國昌切割

【論壇中心／綜合報導】「館長」陳之漢近日遭指控包含性騷、收受中國資金等爭議事件，引發外界討論，而民眾黨主席黃國昌面對記者詢問相關回應時表示，「我們外人真的不太適合多說多評論，館長自己已經有清楚的說明，就以館長的說明為準」，被質疑是公開切割，刻意跟館長保持距離。

時事評論員黃益中今日在《頭家來開講》節目中指出，館長在黃國昌回應「外人不適合評論」的當天下午，在社群PO出了跟黃國昌練習巴西柔術的影片，不過影片下方「並沒有黃國昌的留言」，而且黃國昌的臉書「隻字未提這件事」，黃益中表示「這就是切割了」，過去黃國昌與館長看起來就是好兄弟，但顯然這次黃國昌不想跟館長走太近，可是卻被館長強行拉回，而對於館長爆出爭議，有小草在社群平台號召上凱道挺館長，不只邀請柯文哲與黃國昌，更大罵「民進黨奧步」，讓黃益中忍不住笑出來，並反問黃國昌「你要去挺這個嗎」？

面對館長的爭議，黃國昌低調表示「外人不適合評論」，民進黨立委吳思瑤受訪時批評，若事情發生在民進黨或民進黨相關人等上，黃國昌會採取的高標準顯然與如今不同，黃國昌的正義永遠在轉彎，看似想切割館長或用另一種方式替館長說話，這種正義不分也不需要再評論，社會自有公論。

