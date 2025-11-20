館長又爆霸凌教練！「半夜4點才能下班」會員全說了

娛樂中心／綜合報導



網紅館長（陳之漢）遭元老級員工「大師兄」李慶元「毀滅式爆料」，內容包括金錢糾紛、棄養愛犬、暴力行徑、收紅錢、性騷擾。而在近日，就有位自稱是成吉思汗三重館「創始會員」的網友發文，痛批館長要求教練跟業務無薪留下來打掃健身房，打掃完還不能走，有時甚至還看到員工凌晨3、4點才下班，怒轟「你還要不要臉啊你！全部推給背骨你的兄弟就對了？！館長你真的很讓人噁心」。





網紅館長近日遭「毀滅式爆料」。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）

1名自稱是成吉思汗三重館「創始會員」的網友發文，表示開館前2年，三重館幾乎等同於館長的辦公室兼直播間，原PO更透露「我甚至上過你FB直播好幾次，我跟你館長本人訓練的時間也幾乎相同 我們都是練半夜的，我跟你的訓練時間都是凌晨12點」。

1名自稱是成吉思汗三重館「創始會員」的網友發文批評館長。（圖／翻攝自臉書）





原PO進一步指出，凌晨12點是三重館晚班員工下班的時間，「我親眼目睹晚班的教練跟業務下班後，還被要求無薪留下來打掃，打掃完還不能離開，還要等主管檢查完才能走，有時候甚至凌晨3到4點才看到晚班的教練走出公司大門！」。

原PO透露「我親眼目睹晚班的教練跟業務下班後，還被要求無薪留下來打掃，打掃完還不能離開」。（圖／翻攝自 Google Maps）





原PO強調，大家一定會覺得這種事情，應該就就像過年過節一樣，一年就那幾次吧，但並非如次，反而是日常，怒轟館長「我們練晚上的會員都看到了，你館長本人幾乎跟我們練同時段，你居然說你什麼都不知道！？你他Ｘ你還要不要臉啊你！全部推給背骨你的兄弟就對了？！館長你真的很讓人噁心，Ｘ！」。

原PO痛批「館長你真的很讓人噁心，Ｘ！」。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）





原PO感嘆「我真的替那些被你們職場霸凌過、被莫名其妙刁難、無薪打掃過的前員工們感到氣憤！」。最後，他則透露在成吉思汗三重館買了3次兩年會籍，一路從2016到2022年，除了比賽以外，幾乎每天到三重館訓練，喊話「在這期間任何受過委屈的三重館員工們，你們想要要求一個道歉，我都可以作為見證人」。

