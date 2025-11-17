館長反咬恐嚇勒索！連三天直播「抖內收入」曝光 驚人數字網看傻

娛樂中心／綜合報導

館長近來遭到毀滅式爆料。（圖／翻攝自館長飆捍FB）

知名網紅館長陳之漢近來深陷醜聞風波，慘遭公司三位元老級員工毀滅式爆料，對此，他也一連三天在直播中澄清，控訴對方爆料目的都是為了錢，然而，網紅四叉貓今（17日）替館長統計這些天來的抖內金額，瞬間掀起大家關注。

四叉貓在臉書中曬出館長的直播畫面截圖，其中他也透露館長自從上週五（14日）自爆遭到恐嚇勒索，直到昨（16日）的反擊澄清，一連三天館長共獲得約27萬左右的金額，而從網紅四叉貓曬出的圖片中顯示，館長抖內金額是逐日增加，貼文曝光之後，立刻掀起大眾對於館長抖內金額的討論，「真好賺」、「網路乞討還是最快的吧」。

事實上，館長不只遭爆疑似收中國資金，同時還直指他曾逼迫特助拍下體照、跟自己老婆上床等，讓觀眾全看傻眼，不過館長直播除了否認這些指控外，還反咬對方聲稱握有影片，勒索他2000萬，痛批一切都是為了錢。

四叉貓曝光館長抖內收入。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

