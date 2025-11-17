館長反嗆遭心腹借錢、恐嚇！「完整對話紀錄」曝光

娛樂中心／楊佩怡報導

網紅「館長」陳之漢再陷風波，前員工「大師兄」李慶元與特助「小偉」直播爆料，指控館長涉職場性騷擾、財務問題及私生活混亂等，事件曝光立刻引發社會熱議。對此，館長今（16）日在直播中正面開撕，他表示這3人欠他錢，甚至連車都是館長出錢買的；館長強調被勒索的是他本人，更曬出李慶元向他借錢的對話紀錄。





館長開直播正面開撕，反指控遭李慶元等人「長期借錢、恐嚇」。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）

館長在直播中正面對決3名爆料人，他痛批對方滿嘴謊話、恐嚇勒索長達好幾年，有的是情勒，後期是直接恐嚇，「這3人一個月在公司開銷將盡100萬，薪水有4、50萬的，老婆小孩都來我家領薪水，總計5台車輛，吃的喝的都要我付，5台車裡面有保時捷和奧迪」。接著館長開始解釋為何自己會被爆料，起因是2、3個月前，對方要叫館長買車，但他說不能再給他們買；後來對方說要領薪水，但館長說要更改，因此就不爽的在11月7日對他恐嚇，李慶元8日再打電話給館長要借100萬元，並繼續出言恐嚇館長。由於公司出款要簽名，因此館長叫公司會計打給李慶元，請他來公司簽名，代表錢是他拿走的；結果李慶元不願意簽名，又在繼續恐嚇館長。

館長曬出李慶元向他借錢的對話紀錄。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）

館長氣憤表示，這3人從公司拿走不知道幾千萬元，「我公司再這樣被他們吸血，我怎麼做的下去」，而館長還曬出與李慶元的對話紀錄佐證，上面還紀錄著對方傳訊和館長說收到錢了。此外，館長透露今天（16日）有請律師去找李慶元，向對方說明「匯款都有留下記錄，如果不還錢就是上法院處理」，館長還向粉絲喊話，可以在李慶元直播時問他是否有上述這些證據，「我這些東西都留了好幾天了，我就看他們在搞啥，你們再繼續捏造證據啊，這個他X的就是一個恐嚇集團，吸了我好幾年的血，幾千萬欸，他們三個人這樣子弄」。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

