館長反擊大師兄！律師示警「1後果」：肯定都是猛料

網紅館長陳之漢14日被元老級員工「大師兄」李慶元「毀滅式爆料」，10年前曾要求特助拍照給館嫂助興，一系列誇張消息曝光後，引起大批網友討論。對此，律師林智群也有感而發「館長的事情告訴我們，對下面的人一定要好好對待」，否則後果將會難以想像。

館長反駁李慶元指控，認為對方是因為拿不到錢才這樣說。（示意圖／資料照）

林智群發文，館長的事情告訴大家，對下面的人一定要好好對待，不然就是禍起蕭牆，這些人爆起料來，肯定都是猛料；林智群也回憶，當年舉辦「公平正義救台灣」遊行時他就有一個疑問，「參加那個活動的民眾，知道台上（一堆包租公跟大家講居住正義），是人是鬼嗎？」。

據了解，面對種種指控，館長指出，該名自稱受害的員工曾離職，一年後再回到公司，月薪達8萬元，工作態度並不積極，「送了一台奧迪給他開，上班時間很閒，常常看股票、玩遊戲，現在說自己飽受精神壓力，有可能嗎？」若真的遭受性騷擾，怎會再回到同一個工作環境？反駁李慶元等人指控，無奈表示「我說沒有，他們說有嘛」、「拿不到錢，什麼話都可以講，那個叫做惡魔啊」。

