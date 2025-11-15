館長叫員工X館嫂、收中國資金、健身房出資最少…毀滅式爆料8大重點一次看

館長陳之漢（右圖，資料照）遭員工李慶元（左圖，翻攝臉書）毀滅式爆料。



知名網紅「館長」陳之漢這幾天遭員工毀滅式爆料，「大師兄」李慶元與高階主管小偉出示對話錄音及契約書等證據指控，館長要求員工拍下體給老婆看，還叫員工睡館嫂；多人合夥經營的健身館，陳之漢出資也是最少，還說館長拿中國及澳門的錢，引發網友議論；針對指控，館長一概否認。

員工PO出契約，顯示館長在6人之中出資最少。翻攝吳明鑒臉書

成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉，近日在社群直播爆料，稱館長曾命令小偉自拍生殖器照片，因為「我跟你嫂子現在要打X，你也知道我老二小，所以嫂子要看你的老二」，之後館長還傳送與老婆的私密畫面，以及館嫂的語音檔，內容提到想跟小偉發生關係，讓小偉飽受身心壓力所苦。

廣告 廣告

李慶元今天凌晨3時許貼出疑似與館長的對話錄音，內容是小偉11月7日和陳之漢的對話，內容提到「你怎麼能對我做這種事？」、「什麼事?」、「叫我去你家幹嫂子那件事情」、「靠，嘿攏多久了」。李慶元PO文直言，「你還要狡辯什麽，正常一個人沒做過的事情 是不會像你這樣回復的」。

另外，員工吳明鑒也PO出一張契約的照片，顯示鄭朝杰、吳明鑒、秦大有、秦純秋、鄭琮琪、陳之漢共6人經營的成吉思汗健身館中，陳之漢的出資最少，僅300萬元，其他人出資400萬至1500萬不等。

針對指控，館長在直播中否認，強調沒有做過這些事，還說員工勒索2000萬元。

事件在網路上延燒，PTT政黑板有網友整理出8大重點懶人包，讓網友看了瞠目結舌，不過也有網友認為部分指控沒有證據，「讓子彈飛一會兒，我先不上車」、「會不會又在自導自演搏流量」。

PTT網友整理8大重點懶人包：

1、當初早餐店事件、老闆根本沒有對你老婆說她是不是做八大、當初是館嫂開BMX X6違規停車擋住人家門口、老闆請館嫂移車、結果館嫂不爽跟陳之漢告狀，館長為了聲量還找人去砸店。

2、當初館長老婆的男友是惡魔的老闆丹尼爾，他們當初還沒分手館長就去搶人家女友。

3、要求小偉傳私密照、叫小偉睡館嫂等。

4、BMW當初也沒有買給他們、只是給他們使用。

5、當初創立成吉思汗館長根本沒有出一毛錢。

6、館長當初根本不養不管大雄，這5、6年來根本沒看過大雄一眼，還跟幫忙顧大雄的員工說管他去死。

7、說館長有拿澳門跟中國的錢。

8、當初館長跟老婆吵架，結果把澤渡金佛像砸爛。

更多太報報導

玉澤演在台中趴趴走 她搭公車驚見「椅背1公告」笑翻：司機很懂

季連成為水利署叫屈 稱萬榮鄉淹水肇因「臨時堤高度不夠」

抵終點拒下車！20多歲男搭台鐵攻擊站務員嗆「要殺你」 瑞芳副站長掛彩