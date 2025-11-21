館長合作中國下場慘？陳柏惟爆內幕「恐被黑吃黑」

政治中心／巫旻璇報導

網紅「館長」陳之漢近日遭資深員工李慶元、公司總監吳明鑒及主管小瑋指控涉及性騷擾、黑金投資與中國資金往來等問題。雖然館長反駁稱自己被勒索，並強調這些人長期向他索取金錢，但風波仍持續延燒。對此，前立委陳柏惟指出，館長恐怕最後拿不到錢，並點出此事正好成為台灣網紅圈的警示案例：「和中國合作，風險就是被黑吃黑」。





網紅「館長」陳之漢近日遭資深員工李慶元、公司總監吳明鑒及主管小瑋指控涉及性騷擾、黑金投資與中國資金往來等問題。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）

前立委陳柏惟在《新台灣加油》節目指出，館長這幾年從「政治網紅」轉向「政治台商」角色，因為資金流在台灣境內，將可能被國稅局或司法單位查核，因此他必須赴中國開設帳戶，陳柏惟推測，中國的市場高度依賴政治意志，企業能否生存，取決於是否配合當局立場。他舉例，如果台商公開表達對民進黨或台灣的支持，恐被中國查稅、公司遭奪、資金凍結、甚至回不了台灣，形容這種狀況「人為刀俎，我為魚肉」。他認為，館長若真想成為中國台商，勢必會陷入「半勒索、半綁架」的困境。

陳柏惟指出館長的遭遇「剛好為台灣的網紅們做了一個示範」，若與中國資金往來，極可能落入被「黑吃黑」的局面。（圖／翻攝陳柏惟臉書）





陳柏惟進一步推測，館長或許想盡快弄清楚「到底要付出多少錢」才能平息風波，而對口人士可能以「快好了」、「再撐一下」等話術安撫。他指出，這讓館長可能開始懷疑自己是不是在當「義工」，甚至懷疑自己還要「義工多久」，畢竟靠電商與抖內收入根本無法彌補龐大的資金缺口。

他最後提醒，館長未必拿得到錢，因為這些「對口」是否真的有實力、能不能代表中國官方，都充滿不確定性。他形容，這起事件正好揭示了與中國合作的潛在風險，指出館長的遭遇「剛好為台灣的網紅們做了一個示範」，若與中國資金往來，極可能落入被「黑吃黑」的局面。

















