館長否認切割「只是唸對方2句」 曝黃國昌致電關心

館長否認批評民眾黨赴日與「無人辦公桌」合影，是切割黃國昌。（翻攝自館長YT）

網紅館長陳之漢昨（6日）晚間直播時，回應媒體報導指稱他「切割民眾黨主席黃國昌」一事，他澄清，只是唸了對方2句，強調自己心裡有事悶著不舒服，所以要講出來，同時他也透露，黃曾致電給他的助理關心其近況。

館長日前批評民眾黨赴日拍攝「無人辦公桌」，還說2人理念跟不上，隨後被外界解讀為「切割黃國昌」，他昨晚直播表示，自己的言論遭執政黨拿來做新聞，他強調自己只是唸了對方2句，「不是切割」，有很多事情悶在心裡面不舒服，所以要講出來，他也透露，黃當天打電話向他的助理關心近況。

廣告 廣告

館長指出，自己是「人民的嘴替」，直播中表達的意見並非政治立場改變，只是把不爽的事情說出來，他強調自己不是說假話的人，「也假不了」，仍支持政黨輪替與藍白合作。





更多《鏡新聞》報導

賴清德不改國號「中華民國」凝聚台灣 鄭麗文：盼下架台獨黨綱

中國3公務船在台灣淺灘搜救演練？ 海巡署：不實措詞進行侵擾

小紅書遭封1年 卓榮泰：TikTok雖配合但不改善也不能容忍