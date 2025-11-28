館長哀悼宏福苑大火 「個人名義」捐4百萬：香港同胞加油
香港大埔「宏福苑」集合住宅 26 日發生惡火，截至今（28 日）下午已造成 128人死亡、79人受傷、200人失聯，成為香港近63年來最嚴重火災，受到國際高度關注。台灣網紅「館長」陳之漢宣布，將以個人名義捐出100萬港幣（約新台幣404萬）。
「館長」在社群平台對罹難者及香港民眾表達哀悼。表示將以個人名義捐出 100 萬港幣，希望能為災後救援盡一份力，他也寫下「香港同胞加油！天祐香港！」留言，引發網友關注與轉發。館長的前員工李慶元日前爆料，稱館長拿公司股東的錢做善事，怒批「你捐的錢、做的善舉，多數是用公司股東的錢，來塑造你這10幾年的假人設」，也讓館長這次宣布用「個人名義」捐款引發各種討論。
除了館長，台灣藝人楊丞琳也與丈夫李榮浩宣布，捐出100萬人民幣（約新台幣424萬），協助當地救災行動。另外，韓國兩間娛樂公司各捐100萬港幣，女團Aespa捐出50萬港幣，大約兩百萬台幣。天王劉德華、郭富城也發聲祈福，而歌手關詩敏的外婆家就在火災的社區，他悲痛地說，無力又不捨。
另據《香港01》報導，宏福苑的8座大廈內部分廁所、客廳、冷氣以及房間的窗戶，火災前均被易燃的發泡膠包封，遭外界質疑是引發大火原因之一。宏福苑業主立案法團主席徐滿柑對此回應，表示建設公司稱有經過阻燃測試，但未提供發泡膠板的防燃證明。
