館長哽咽感謝「大陸同胞力挺」：阿館才是受害者

館長陳之漢直播回應3名資深員工對他的性騷擾與不當行為指控，並忍淚向B站網友致謝，感激大陸網友幾乎一面倒力挺。（圖／翻攝自館長yt／館長惡名昭彰）





成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢日前遭3名資深員工指控性騷擾、不當性要求與收紅包等多項行為，引發熱議。館長隨即多次開直播否認所有指控，強調自己才是遭勒索的一方，並表示相關法律問題將全權交由律師處理。他也在直播中多次忍住淚水，特別向中國大陸網友喊話：「謝謝所有大陸同胞，我愛你們，謝謝你們願意相信館長。」

館長在直播開場表示，這幾天情緒非常煎熬「我整理一下情緒，我不想掉眼淚，因為掉眼淚就會上新聞，他們就會寫館長淚崩。」但談到外界支持時，他仍一度哽咽，坦言看到B站（嗶哩嗶哩bilibili）上的留言讓他非常感動。

他表示，自己特地去看了B站的討論，「謝謝所有中國大陸同胞，我愛你們，幾乎99%一面倒支持館長，謝謝你們相信我。」他更提到，不少大陸網友留言表示若他日後到對岸發展一定會支持、願意購買他的產品，也有人稱讚他遵守勞基法、商品用料實在、利潤抓得低，「謝謝你們願意相信館長，甚至有人說想來當我的員工。」

面對3名資深員工的指控，館長在直播中逐一回應。他表示，其中一名自稱受害者的員工，曾離職一年又自願回公司，且月薪高達8萬元，但工作態度卻一直被抱怨。他反問，如果真的長期遭性騷擾、委屈難以忍受，「那為什麼還會回來？為什麼還要再進公司？」

針對外界流出的錄音，館長強調，那些內容都是經過剪輯的片段，「只放對他們有利的部分，跟錢、跟勒索相關的內容都沒播。」他認為整起事件的目的更像是金錢勒索，而非追求真相。他表示，與他共事十多年的人都清楚他的為人，「理性一聽就知道哪裡不對勁。」

館長也透露，對方曾恐嚇向他「要2000萬」，並聲稱手中握有他的私密影像。他承認過去手機裡確實有自己拍的私密影片，但手機長期放在辦公室，對方如何取得他並不清楚，只知道事情已經是10年前的事。他質疑：「如果我真那麼不好，為什麼12年都拿不到錢，現在才出來爆？」

談到家人時，館長情緒明顯激動，表示最心疼的是妻子被捲入風波。「那天抱著她哭，是她在安慰我。」他說，太太提醒他最重要的是把孩子顧好，要他專心度過難關，自己沒有關係。館長坦言，聽到這些話更覺得愧疚與難過，「整件事情，阿館就是個受害者。」

對於外界的看法，館長直言「信者恆信，不信者恆不信」。他再次否認所有性騷擾與不當行為指控，強調未來將不再逐一回應爆料，而是把所有資料交給律師，由司法釐清真相。



