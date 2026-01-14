館長喊斬首登央視！他狂謝中國：有你們我才有力量

娛樂中心／周孟漢報導



網紅「館長」陳之漢除了近來態度鬼轉、不斷舔中引發部分人反感外，日前更是稱要把總統賴清德「狗頭斬下來」，甚至喊話中國「兄弟我等你」，如此口無遮攔的行徑，讓不少民眾憤而檢舉，最終遭起訴。而在近日，中國《央視》也特別報導此事，館長得知後，便在直播上不斷致謝，甚至表示央視是「央媽」，喊話中國網友「有你們存在，我才有力量」。





館長去年稱要把總統賴清德「狗頭斬下來」。（圖／民視新聞網）





回顧案情，館長去年10月5日21時許，於YouTube頻道直播時，發表開大喊「斬首賴清德」、「把賴清德的狗頭斬下來」，刻意在「武統」議題上，將新聞報導中「中共演練對台斬首行動」，衍伸為將總統首級砍暗示支持武力犯台，更表示「兩岸一家親，我們都是中國人」等言論，引發不少台灣人不滿，憤而檢舉，隨後被新北地檢署認其涉犯《刑法》恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌，在本月9日偵結提起公訴。

館長看到中國央視報導他被起訴後，表示「謝謝央媽（央視）的報導」。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）





而在近日，館長直播時仍舊為此感到不平，隨後便秀出中國《央視》報導他被起訴的新聞片段，表示「謝謝央媽（央視）的報導」、「感謝央媽」，之後便開始批評民進黨，認為雖然外界不斷傳說只是罰錢而已，但他則表示「千萬不要低估民進黨的無恥」。

館長喊話中國網友「有你們存在，我才有力量」。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）





隨後館長便開啟誇誇模式，開始感謝中國網友對他的支持，強調「大家對我的支持度真的很高」，坦言在台灣這樣的環境，自己真的比較辛苦，甚至表示中國網友們是他的「後盾」，感性直喊「有你們存在，我才有力量」。







《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

