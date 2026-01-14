館長喊斬首賴清德被起訴！國台辦聲援扯：民進黨恐嚇支持兩岸交流的民眾

記者陳思妤／台北報導

館長喊斬首賴清德被起訴，國台辦發言人朱鳳蓮聲援稱，民進黨恐嚇支持兩岸交流的民眾（圖／翻攝畫面）

網紅「館長」陳之漢日前在直播中高喊「把賴清德狗頭斬下來」，誇張言論被大批民眾檢舉，新北地檢署偵查終結，依刑法恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌提起公訴。對此，國台辦今（14）日聲援館長，稱民進黨當局恐嚇打壓支持兩岸交流的台灣民眾，必遭反對和唾棄。

「館長」日前在直播時高喊，「斬首打擊、精確斬首嘛，把賴清德狗頭斬下來…真的我日也思夜也思」。超扯發言遭到大批民眾檢舉，新北地檢署9日偵查終結，認為「館長」刻意在「武統」議題上，將新聞報導之「中共演練對台斬首行動」，衍伸為將賴清德首級砍下，以此惡害傳達予社會大眾及總統，致生危害公安及總統生命安全，所為已逾越社會相當性，難認仍受言論自由之保護。

檢方認為，「館長」為知名網紅，其言論有相當程度之渲染力，足以使一般人心生畏懼，已有多位民眾具狀檢舉，因此認被告陳之漢之行為，已非言論自由保護之範疇，依法提起公訴。

對此，「館長」扯說「被民進黨賴清德用恐嚇罪起訴」，還聲稱是司法迫害，要聲請法庭公開直播，要聲請賴清德出庭作證，如果賴清德拒絕，這就是冤案。

國台辦今天舉行例行記者會，發言人朱鳳蓮則稱，民進黨當局濫用司法手段，恐嚇、打壓支持兩岸交流的台灣民眾，企圖製造綠色恐怖，限制台灣民眾自由，其實質是為台獨服務，必遭反對和唾棄。

