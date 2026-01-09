館長喊斬首賴清德遭起訴 柯文哲：我搞不太清楚

館長遭到起訴。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 網紅「館長」陳之漢去年直播喊斬首總統，新北地方檢察署以涉犯恐嚇危害安全等罪嫌起訴。對此，民眾黨前主席柯文哲今（9）日表示，「我搞不太清楚。」

陳之漢去年 10 月在網路直播時喊斬首總統，內政部警政署刑事警察局並報請新北檢指揮偵辦，後續以新台幣 15 萬元交保。檢方今日偵結，依《刑法》恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴。

民眾黨團今下午召開記者會，柯文哲受訪表示，他雖然有看 YouTube，但沒有看到那一段，所以這樣突然講，他搞不太清楚。

媒體也問，柯文哲日前有拜會民進黨團總召柯建銘，但民進黨仍反對代理孕母入法，綠白是否還有合作可能？

柯文哲說，副總統蕭美琴可以到歐洲議會演講，這是因為有立委陳昭姿幫忙，讓民進黨政府有機會到國際上，「那民進黨回報陳昭姿的是什麼？是再踹她一腳」。他說，台灣社會本來很善良，不要把這種不善良的文化，變成台灣社會的普遍現象，這太糟糕了，不要這樣不善良。

