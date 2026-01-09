館長喊斬首賴清德遭起訴 28字回應了

網紅「館長」陳之漢。圖：翻攝自館長臉書

網紅「館長」陳之漢經常在直播中聊政治，去(114)年10月卻脫口斬首總統賴清德等言論，因此遭法辦。今(9)日新北地檢署檢察官偵結，依刑法恐嚇危害安全、恐嚇公眾起訴館長。對此，館長稍早在臉書發文回應，「今天被民進黨賴清德用恐嚇罪起訴，果然黨檢媒三位一體不是蓋的。」

新北檢表示，館長明知直播內容將有大量支持者及反對者觀看，言論將直接或間接傳遞至全國人民及總統周知，竟基於恐嚇公眾及恐嚇危害安全之不確定故意，先發表「那如果明講，選甚麼選館長你不用擔心啊，咱們就武統，27年就甭選了，你叫他們表態，表甚麼態，過去都一樣，一個不留，精準打擊，斬首，你別怕」、「Ok啊我不會怕」、「兄弟，I等you啊」、「真的也好啊」、「兩岸一家親，我們都是中國人，我給你挺，你是我的兄弟」等語，暗示支持武力犯台。隨後又說，「我昨天有看到新聞，斬首打擊」、「精確斬首嘛」、「把賴清德的狗頭斬下來」、「兄弟，I等you啊」、「我日也思夜也思啊」等語，刻意在「武統」議題上，將日前新聞報導「中共演練對台斬首行動」，衍伸為將賴清德首級砍下，以此惡害傳達予社會大眾及總統，致生危害公安及總統生命安全。

檢方認定，館長言論已逾越社會相當性，難認仍受言論自由之保護。又國家元首雖受國安特勤保護，然任何人均有免於恐懼之自由，一般人如知悉與自身政治立場相左之人揚言將其頭顱砍下等加害生命、身體惡害內容時，勢必會就其自身生命安全產生不安之感受。此外，館長於當天直播中，多稱「我還是得努力把民進黨關進土城看守所」、「我跟民進黨的仇恨」、「你如果要精確斬首，最開心的真的要斬首那些狗」等語，已明確表達其政治立場，且館長身為知名網紅，了解其所為言論有相當程度之渲染力，上述言論顯然足以使一般人心生畏懼，不因總統身分而有所不同。又國家元首工作處所或所到處所，時常有諸多人潮聚集，若館長於該場所攻擊國家元首，即有可能將造成嚴重傷亡或財產損失，該訊息一旦為公眾所得之，勢必造成公眾恐慌，館長當天直播言論，已有多位民眾報警、具狀檢舉，有民眾檢舉文10份在卷可參，亦已構成恐嚇公安無疑。檢察官據上論斷，認館長之行為，已非言論自由保護之範疇，而屬刑事不法行為，全案偵結，依法提起公訴。

