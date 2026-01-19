館長喊被羈押也要直播！認了挺錯人：不該支持柯文哲

娛樂中心／周孟漢報導



網紅「館長」陳之漢除了近來態度鬼轉、不斷舔中引發部分人反感外，日前更是稱要把總統賴清德「狗頭斬下來」，引發爭議，更因此遭到起訴，但他態度依舊，絲毫沒有打算要與賴總統道歉的意思。不過，雖然館長態度看似霸氣，但近日卻在直播時，透露已經囑咐徒弟小宇，「有一天你師父被抓進去了，被政治迫害、麻煩你公司繼續做」，更感嘆自己像在交代遺言，接著坦言自己「挺錯人」，「我不該支持柯文哲、我更不應該支持黃國昌、我不應該去說我是中國人，我更不應該前往大陸，不應該跟民進黨作對」。

館長直播叮嚀交代遺言！吩咐小宇撐住公司





館長日前在直播中談起遭起訴一事，表示最近都像在交代遺言，透露這天打電話給徒弟小宇，告知「有一天你師父被抓進去了，被政治迫害了，麻煩你公司繼續做，帶貨你就要頂著了，跟各位觀眾朋友說聲對不起，我師父現在被羈押當中，那台（直播）一樣要、開公司一樣運作，大家還是要有薪水領，你記得一定要把公司撐好，不能放給他倒」。

廣告 廣告

館長「交代遺言」喊被羈押也要直播！認了「挺錯人」後悔喊：不該支持柯文哲

館長去年稱要把總統賴清德「狗頭斬下來」。（圖／民視新聞網）





坦言後悔挺柯文哲、黃國昌！館長：我太笨、愛出風頭





館長坦言，自己就是太笨了，「我總是一股熱血來了，就去挺我不該挺的人，以做生意的角度來說，我不該支持柯文哲，我更不應該支持黃國昌，我不應該去說什麼我是中國人，我更不應該前往大陸，不應該跟民進黨作對，如果我今天要養這麼多員工，在台灣做一個生意人的話，我不應該這麼愛出風頭」。

館長「交代遺言」喊被羈押也要直播！認了「挺錯人」後悔喊：不該支持柯文哲

館長感嘆「在台灣做一個生意人的話，我不應該這麼愛出風頭」。（圖／翻攝自 TikTok ＠staremi1）





網友不買單！開酸：交待遺言嗎？





影片出爐後，立刻引來眾多網友開酸，「交待遺言嗎？」、「支持小宇掌館健身房」、「你不要急」、「祝你美夢成真」、「這是交代遺言嗎？要去了嗎？」、「又在情勒了」、「會怕就好」、「交代好了可以放心去了」、「現在犯法都叫政治迫害了？」。

館長「交代遺言」喊被羈押也要直播！認了「挺錯人」後悔喊：不該支持柯文哲

館長感認為自己像在交代遺言，遭網酸「會怕就好」。（圖／翻攝自 TikTok ＠staremi1）

















原文出處：館長又當變色龍認了「不該支持柯文哲」！直播「交代遺言」嘆：挺到不該挺的

更多民視新聞報導

館長轟台美關稅15％不划算！網秒酸：腦袋越來越共

館長舔中認了「根本不想帶貨」！曝可怕紅色內幕

館長讚中國沒幫派！嗆台灣「黑幫橫行」遭酸平行時空

