館長喊「斬首賴清德」被起訴 郭正亮：國民黨要稍微注意了

網紅「館長」陳之漢去年10月在其Youtube頻道直播時喊斬首總統，新北地檢署今（9日）偵結總統及公眾遭館長恐嚇案，依涉犯刑法第151條恐嚇公眾罪，以及刑法第305條恐嚇危害安全罪嫌，提起公訴。前立委郭正亮表示，感覺有關政治言論涉及司法的尺度在縮減，現在就是館長。

郭正亮今(9日)在政論節目《新聞大白話》中表示，感覺就是有關政治言論涉及司法的尺度在縮減，前一陣子民眾黨的支持者去嗆北檢，也被羈押，通常這種案子不到羈押吧，檢察官也不願意接受道歉，所以還是堅持上告。現在就是館長。

郭正亮提醒表示，國民黨的朋友要稍微注意了，他估計，今年《反滲透法》一定要來了，會嚴格落實。《反滲透法》是讓上次選舉沒有成案的，絕大多數都沒有成案。一大堆人被恐嚇，在選舉過程中緊張的要死，雖定罪率極低，可是這也不會妨礙民進黨在地方選舉再用這一招。

郭正亮指出，如果今年有去大陸的，就要萬分注意了，比如你的每一頓飯是不是都用自己的錢吃的、所有的旅館是不是都是你自己付的錢，絕對不要接受招待，不然可能都會上身，但這也沒有辦法。他倒是覺得，要指控人的人，你自己要先拿出證據，不然你若用《反滲透法》給人家戴帽子，人家就要出庭，還要搞半天。這就是民進黨的招數。

