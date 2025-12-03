館長嗆不敢訪中、理念跟不上？黃國昌：不排斥但自己還在黑名單 兩人關係不用挑撥

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

網紅館長陳之漢日前在直播時，針對民眾黨主席黃國昌日前訪日發表看法，認為藍白都一樣在中日關係最不好的時候跑去日本，既然可以去日本，怎麼不能也去跟中國談談呢？館長也說，兩人理念有點不同。黃國昌今（3）日受訪時說，問這個問題就是不了解館長，也不了解他跟館長之間的關係，兩人認識很久，有些事情有相同的想法，有些事情彼此的看法不一樣，這是很正常的事情，見縫插針，勸大家大可不必。至於訪中，他沒有排斥，但現在比較大的麻煩是，他好像還在黑名單上。

黃國昌今天出席徵召陳琬惠參選宜蘭縣長記者會。（圖／方炳超攝）

黃國昌今天出席民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長記者會，會後受訪時被問到，館長最近有接連對國民黨還有民眾黨的成員訪問日本發表看法，館長的說法是說，藍白都一樣在中日關係最不好的時候跑去日本，館長認為既然可以去日本，怎麼不能也去跟中國談談呢？怎麼看對於藍白訪中的這個呼籲？同時館長最近談到跟黃國昌的理念也有說，有些理念彼此跟不上，那是不是兩個人的政治理念有些開始不同了？未來在民眾黨的活動或是造勢上面，還會找館長來站台嗎？

對此，黃國昌說，這個問題就是不了解館長，也不了解他跟館長之間的關係，館長是個性情中人、心直口快，那個時候的情緒想到什麼事情，就在直播就用他的風格就講出來了。

黃國昌表示，從過去到現在，他們一起歷經過蠻多事的，兩個人認識很久，有些看法不一樣，這是很正常的事情，那挑撥、見縫插針，他真的勸大家大可不必。那針對訪中、訪日這些事情，他在赴日以前就說過，台灣民眾黨要扮演的是善意溝通的橋梁，而不是要成為衝突的中心點，他相信區域的和平穩定，是大家一致的心願，他也曾經公開說過他從來就沒有排斥訪中，但現在比較大的麻煩是他好像還在黑名單上，這件事情還有事實上面的困難。



