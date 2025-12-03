館長嗆怎不訪中？ 黃國昌：我從來沒有排斥、但我還在黑名單上

台灣民眾黨主席黃國昌舉行「用行動改變宜蘭！台灣民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長記者會」。圖為黃國昌、陳琬惠等人呼口號。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 對於「館長」陳之漢嗆藍白日前訪日，都沒有勇氣跟中國談一談，民眾黨主席黃國昌今(3)日回應，「館長」是性情中人，心直口快，要挑撥他們大可不必。他從來沒有排斥訪中，一個負責任的領導人要能跟多方保持善意的溝通，「現在比較麻煩，我還在黑名單上面」，有現實的困難。

「館長」陳之漢2日直播開轟藍白，「既然可以去日本，藍白都一樣，有沒有勇氣去中國談一談，談得是人民的未來、真他x的很難嗎？這些人真的不要這麼政治利益」。中國人同胞這麼好，為什麼要跟民進黨一樣，過去會被吞了吃了，這麼在乎選票是不是？國民黨、民眾黨怕什麼？真搞不懂，看了就很氣。

對此，黃國昌今日在提名陳琬惠的記者會後回應說，「你們提這個問題就是不瞭解館長與我的關係」，他是個性情中人，心直口快，他想到什麼事情，就在直播講出來了。他們兩人認識很久，有些事情他們有相同想法，有些事情他們有不同想法，「要挑撥大可不必」。他昨天早上5時40分還跟館長團隊聚集，拍他運動的畫面，快的話就是12月會讓大家看到。

至於到中國訪問，黃國昌說，他在訪日前就說過，民眾黨要扮演善意溝通橋樑，不是成為衝突點，要維持區域和平穩定。「我從來就沒有排斥訪中，現在比較大的麻煩，我還在黑名單上面，現在還有比較現實的困難」，一個負責任的領導人要能夠跟多方，保持善意溝通，對區域的和平穩定才會有積極的幫忙。

至於媒體也詢問黃國昌如何看待有意參選台中市麥玉珍，黃國昌說，今天的主角是陳琬惠。

