館長嗆斬首被起訴要求總統出庭 賴清德冷回：被告才需出席

總統賴清德出席「AI人才年會」前受訪。李政龍攝



網紅「館長」陳之漢先前在直播中脫口說出「把賴清德狗頭斬下來」，被新北地檢署依恐嚇危害安全及恐嚇公眾罪嫌起訴，館長不滿並公開要求總統賴清德親自出庭。對此，賴清德今（1/10）天出席公開活動時回應，「被告才需要出席，謝謝。」

陳之漢去年10月在直播時公開表示要「把賴清德狗頭斬下來」，更高喊「兩岸一家親，我們都是中國人」，甚至暗示支持武力犯台等語，新北地檢署調查後認為，陳之漢刻意將新聞報導中「中共演練對台斬首行動」的軍事術語，惡意延伸為對總統進行具體暴力行為的恐嚇，涉犯《刑法》恐嚇危害安全及恐嚇公眾罪，依法提起公訴。

陳之漢昨天在直播中表達不滿，批評這是司法迫害，所以要聲請法庭公開直播，也要聲請賴清德出庭作證，「如果賴拒絕，這就是冤案。」對此，賴清德今早出席2026 AI人才年會時表示，「被告才需要出席，謝謝。」

