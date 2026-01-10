館長嗆斬首被起訴要求總統出庭 賴清德直球回應：被告才需出席

總統賴清德10日出席「2026 AI人才年會」並於會前接受媒體訪問。(記者叢昌瑾攝)

〔記者蘇永耀／台北報導〕網紅「館長」陳之漢公開嗆聲要對賴清德總統斬首被起訴，陳之漢昨表示，要聲請賴清德出庭作證。對此賴總統今天上午出席「2026AI人才年會」前受訪，被問到如何看待館長要求出庭一事時，賴清德直接回應：「被告才需要出席，謝謝。 」

陳之漢去年10月間直播時公開表示要對賴清德斬首，他也表示，「兩岸一家親，我們都是中國人」，並暗示支持武力犯台等語，如今遭起訴。陳之漢昨透過直播說：「台灣沒救了，這是司法迫害，他要聲請法庭公開直播，也要聲請賴清德出庭作證，如果賴拒絕，這就是冤案。」」

