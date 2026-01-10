館長嗆斬首被起訴「要求總統出庭」...賴清德直球回應笑了：被告才需要出席吧？

開設健身房的網紅「館長」去年直播時脫口「把賴清德狗頭斬下來」，新北地檢署依恐嚇危害安全及恐嚇公眾罪嫌起訴，館長昨晚又在直播怒嗆「要申請賴清德出庭作證」、「賴清德沒出庭，我就是無罪」。賴清德今（10）日受訪時笑回「被告才需要出席吧？」

館長昨日晚間在直播中表示，自己諮詢多名律師，律師都指恐嚇罪在台灣司法非常難起訴，因為成罪條件是要讓人「心生恐懼」，檢方有叫賴清德去作證、有問過賴清德他很害怕嗎？當時自己只是把新聞照著念，也只是在回覆聊天室，檢方竟說他「造成公眾恐慌」，他實在不懂，法律可以隨便寫？

館長再說，他要求兩件事，除了申請法庭公開直播，還要申請賴清德親自出庭作證，「如果賴清德出庭作證說『館長我好害怕喔』，那我們再來聊，要玩就玩大的！」、「如果他（賴清德）不敢出庭，卻判我有罪，這不是滑天下之大稽？這不是司法迫害，什麼才是司法迫害？」、「只要賴清德不出庭，我就一定是無罪，就是冤案。」

賴清德今日出席「AI人才年會」前受訪被問及此題，他露出笑容表示：「因為被告才需要出席吧？謝謝。」

