館長嗆斬首遭起訴喊總統出庭「拒絕就是冤案」 賴清德：被告才需要出席

陳之漢因公開喊要斬首總統遭到起訴，檢方認定已逾越言論自由界線，足以造成社會恐慌及危害國家元首人身安全。（鏡報林煒凱）

網紅「館長」陳之漢直播公開嗆要斬首總統賴清德而遭到起訴，孰料他昨日日竟喊要聲請賴清德出庭作證，若賴拒絕就是「冤案」。對此，賴清德今日回應「被告才需要出席，謝謝。」

陳之漢去年10月於直播時口出狂言喊「把賴清德狗頭斬下來」，檢察官昨（9日）偵結，依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴他。孰料，陳之漢昨晚再開直播時聲稱，他只是把新聞貼出來照唸，並回應聊天室，且賴清德也為聲稱心生恐懼，竟然會遭到起訴，「我在恐嚇所有的人？我實在不懂欸！法律可以隨便寫？」

廣告 廣告

陳之漢接著要求2件事，一為聲請法庭公開直播，二為聲請賴清德親自出庭作證，「如果他（賴清德）不敢出庭，卻判我有罪，這不是滑天下之大稽？這不是司法迫害，什麼才是司法迫害？」「只要賴清德不出庭，我就一定是無罪，就是冤案。」對此，賴清德今（10日）回應，「被告才需要出席，謝謝。」

更多鏡週刊報導

館長嗆斬首賴清德遭送辦 卓榮泰曝政府態度：法律應制裁

嗆斬首賴清德「新北檢列他字案」 館長喊：若被羈押請幫幫我的家庭

館長切割黃國昌喊「與我無關」 民眾黨訪日惹怒中網友「他急表忠」