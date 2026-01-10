館長嗆斬首遭起訴喊聲請總統出庭 賴清德笑稱：被告才需要出庭

館長日前在直播中，放話要斬首賴清德遭檢方起訴，日前再度直播要求總統出庭作證，而賴清德今日受訪回應，被告才需要出庭。 圖：翻攝館長惡名昭彰YouTube

[Newtalk新聞] 網紅「館長」陳之漢因直播中公開揚言對賴清德「斬首」，並發表涉及支持武力犯台等言論，近日遭檢方起訴。陳之漢日前再度開直播，指控遭到司法迫害，並聲稱將聲請法庭公開直播，同時要求賴清德出庭作證。對此，賴清德今（10）日受訪簡短回應表示：「被告才需要出席，謝謝。」

總統賴清德今天出席AI人才年會，並於會前接受媒體聯訪。

檢方指出，陳之漢於去年10月間直播時，公開表示要對賴清德斬首，並稱「兩岸一家親，我們都是中國人」，同時暗示支持武力犯台相關言論，相關內容已涉不法，依法提起公訴。

對於遭起訴一事，陳之漢昨日在直播中表示，「台灣沒救了」，直指案件是司法迫害，並宣稱將聲請法院公開審理直播，同時聲請賴清德出庭作證，若賴清德拒絕出庭，則證明此案為冤案。

此外，媒體也詢問賴清德，針對外界關注國民黨是否復辦國共論壇，以及傳出國民黨主席鄭麗文可能赴中與中共總書記習近平會面的看法。賴清德回應表示，目前國民黨尚未證實相關行程，據了解鄭麗文主席將對外說明，「等他說明之後，我們再來了解，謝謝。」

