即時中心／温芸萱報導

日本首相高市早苗因日前「台灣有事」發言，引發中國強烈不滿。中國祭出包括建議國民暫緩赴日旅遊與留學等措施。近期，便有日本網友在中國駐日大使館外，用大聲公播放網紅館長（陳之漢）嗆中國國家主席習近平的錄音，影片被Mr.柯學分享後，引起網友熱烈討論，紛紛留言稱讚日本網友替台灣出口氣。

高市早苗近日在國會質詢時表示，「台灣有事即日本有事」立場，指出若台灣情勢涉及武力侵略，日本可能啟動「存立危機事態」並出動自衛隊。此言一出，立即引起中國強烈不滿，北京隨即祭出多項措施，包括建議國民暫緩赴日旅遊及留學，中日關係迅速惡化。

就在中日關係緊張之際，有日本網友選擇用特殊方式表達立場。他們在中國駐日大使館外，使用大聲公播放網紅「館長」陳之漢過往嗆中國國家主席習近平的錄音，且位置正對大使館，警衛清楚可見可聽，引發社群熱議。

知名網紅Mr.柯學先生今日在社群平台分享這段影片，並幽默表示：「笑死，日本網友直接在中國駐日大使館，用大聲公播放阿館罵習大的錄音檔！」影片一出，網友反應熱烈，留言區笑聲不斷。有網友說，「這位日本朋友很懂欸！日本人怎麼知道館長，是不是有台灣人教他」，也有人調侃「用魔法打敗魔法！這位日本人後面應該有台灣人軍師！」更有留言感謝日本網友替台灣人出口氣，並表示「台日友好」。





原文出處：快新聞／「館長嗆習近平」錄音正對中國駐日大使館！網友狂笑：有台灣軍師在後面

