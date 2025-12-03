館長嗆藍白「不敢去中國」 徐嶔煌：罵黃國昌「這3字」！

論壇中心/綜合報導

日中關係持續緊張，與國民黨、民眾黨友好的「館長」陳之漢近日直播，突然翻臉開罵民眾黨「去日本拍一個沒有人的辦公桌」，更砲轟藍白「沒勇氣赴中國交流」「這麼在乎選票是不是？」。對此，財經專家徐嶔煌嗆「廢話」、民主國家當然會在乎選票，館長就是在罵民眾黨「沒出息」。律師陳又新更酸館長，是自己知道「支持中國、是沒選票的嗎？」

徐嶔煌在《台灣向前行》節目中直指，館長的話就是在罵民眾黨「三個字」、就是在罵民眾黨「沒出息」，黃國昌敢不到中國去、只敢到日本去，為什麼黃國昌不敢去中國？當然是因為日本安全，去日本不會被抓、不會被威脅。

徐嶔煌也提到，民眾黨參訪日本，堂堂台灣的第三大黨，在國會有八席立法委員，見不到日本的主要政黨，最後跑到人家總裁辦公桌去拍照，這件事好不好笑，當然好笑，那個總裁辦公桌是觀光景點，人家日本的小學生也可以坐在高市早苗的座位上面拍照，你政黨出訪如果只是要去觀光景點的話，大家集體到日本迪士尼一日遊，畫面可能還會好看一點，館長講這件事好笑，這個我們同意。而館長講的另外一件事情，民眾黨去拍高市早苗的桌子，他不開心，那是因為館長現在全部都黏向中國了。

