館長嗆藍「罷免完膨脹」！曝黨內「千瘡百孔」：把自己打死

隨著2026年九合一選舉將至，民進黨布局策略穩健，但國民黨內部卻頻傳派系鬥爭，狀況引發外界關注。網紅館長（陳之漢）近日在直播中直言，國民黨自去年挺過大罷免後似乎自我膨脹，內部鬥來鬥去，若不團結，國民黨自己就要把自己打死了。





館長批國民黨「千瘡百孔」、內部四分五裂「一點也都不團結」，自我膨脹成致勝最大阻礙。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）

館長在直播中指出，國民黨如今「千瘡百孔」，各縣市派系互鬥，「一點也都不團結」。他透露，自己近期曾與國民黨正副主席鄭麗文、蕭旭岑，以及民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲等人聚餐交換意見。館長認為，目前關鍵不在藍白合不合的問題，而是國民黨在挺過大罷免後陷入自我膨脹，認為2026、2028一定穩贏，「國民黨之所以每次選舉都輸，就是自己先把自己打得半死，全黨現在四分五裂」。

館長直指國民黨內部派系互鬥激烈，黨中央難以掌控，短期內矛盾恐難化解。鄭麗文「孤掌難鳴」。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）

館長直言，國民黨各縣市競爭激烈，從議員到縣市首長席次都充滿派系角力，新北、台中、新竹等地競爭尤為激烈，「國民黨現在自己要把自己打死」。館長也提到，國民黨是黨中有黨，尤其各縣市派系問題難以掌握，鄭麗文「孤掌難鳴」，部分人士甚至萌生脫黨參選、三腳督策略，「你就玩吧」，顯示國民黨內部矛盾短期內恐難解。

