館長嗆降關稅是「民進黨自嗨」！網狠酸：比在中國賣貨被退好

娛樂中心／李紹宏報導

台美關稅協議捎來正面消息，台灣確定調降關稅至15％且不疊加，讓不少政商族群盛讚。不過對此，館長陳之漢卻指是民進黨在自嗨，還嗆賴清德賣台，讓網友反嗆「論賣台比得過你？」也酸總比你在中國帶貨還被退貨好。

館長嗆調降關稅至15％，是民進黨在自嗨，反被網友酸爆。（圖／翻攝自hxcb188虎虎TikTok）

館長在臉書發文，痛批政府用16兆台幣，加上40％技術銷量送給美國，才換得15％關稅，「民進黨沾沾自喜，開心地召開記者會，賣台第一品牌賴清德」。

事實上，日韓台關稅稅率皆確定為15％，也都有對美投資，且中經院院長連賢明澄清，台灣並非承諾直接投資5000億美元（約16兆台幣），而是廠商投資2500億美元、政府信用擔保2500億美元，強調這兩個金額不互斥，因此並不是兩個加總達到5000億美元；日本為投資5500億美元，韓國則是投資3500億美元＋1500億美元協助美國造船業。

台美透過協商，達成包括「臺灣對等關稅調降為15％」等多項目標。（圖／經濟部提供）

因此，網友反轟館長搞不清楚狀況，甚至曾幾度去中國旅遊，淚讚中國景觀壯闊且經濟發達，不忘貶低台灣幾句，直呼真正賣台的人到底是誰，「不愧是賣台第一品牌三公分」、「你還是先想想在中國帶貨時，不會被退貨比較重要吧」、「你恨不得把整個台灣都賣給對岸...然後罵賴清德」、「哥你有什麼話講不出來的？不能先看看自己是什麼樣子嗎？」

