館長嗆高市早苗：你很希望「兩岸中國人」打仗是不是？

高市早苗拋出「台灣有事」論後，造成中日關係緊張。（圖／美聯社）

日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發中國大陸不滿，祭出許多反制措施。網紅「館長」陳之漢也嗆聲表示兩岸同屬一中，這是屬於中國人的事、別把台灣扯進去；更稱高市早苗一定會被中國大陸「滅了」， 也認為高市對方的言論不能代表所有日本人的意見。

館長昨（20）日在直播談到高市早苗，髒話連篇，認為「台灣有事，日本有事」的言論，一定會被中國大陸滅了，並解釋自己不是針對所有的日本人，「怎麼會選出這個愚蠢的一個總理...還是總統」。館長雖不清楚高市早苗是「首相」才對，但總之是對她十分不滿，更鄭重警告高市早苗，「妳不代表所有日本人」。

館長強詰，台灣跟中國是屬於一個中國之間的事情，兩岸同屬一中，大家都是中國人，這是屬於中國人的事情，高市早苗卻發表敏感言論，「妳是很希望同為中國人的兩岸打仗是不是？」

館長認為，事情本來不會上升到這麼嚴重，原本就是由兩岸的政治人物，大家坐下來好好講，因為是同根同源，更質疑賴清德和高市早苗是不是講好，「妳帶種的，妳不要把台灣扯進去，乾脆就說要恢復帝國主義，想像以前一樣侵略整個亞洲」，要大家去看看歷史。

館長不滿高市早苗的「台灣有事論」。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube）

館長再度強調，他不是針對所有的日本人，因為他也去過日本，覺得日本的動畫好看，小時候看到大，對日本有相當的親切感，「但是你們這個領導者老是在那邊講這個東西」。

館長舉自己去過中國大陸多次的經驗，警告台灣的同胞：「中國大陸你惹不起」，中國大陸不願意對台灣經濟制裁，認為「我們都是中國人」，並要大家去查數據，稱台灣有30%的經濟是靠中國大陸，「我們沒有中國大陸，台灣每年經濟崩30%」，重申中國大陸和台灣就是一個同胞。

館長指出，日本現在經濟危險，中國大陸就是整個亞洲最強，反問：「我們為什麼不要當最強？為什麼要當賴清德、高市早苗？我們為什麼不加入？」

