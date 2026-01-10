館長嗆「斬狗頭」遭起訴 賴清德被要求親自出庭「一句話」回應了！

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

館長陳之漢去年直播時揚言要斬總統賴清德狗頭，日前遭檢方依恐嚇危害安全等罪起訴。然而，他卻要求賴清德親自出庭。對此，賴清德今（10）日回應，只有被告才需要出庭。

新北地檢署日前對陳之漢提起公訴，其中起訴書提到，館長去年10月5日在「館長惡名昭彰彰」YouTube頻道直播時，竟基於恐嚇公眾及恐嚇危害安全，先後發表「把賴○德的狗頭斬下來」、「兩岸一家親，我們都是中國人」、「精確斬首嘛」等語，除暗示支持武力犯臺，也惡害傳達予社會大眾及總統，致生危害公安及總統生命安全。

不過，陳之漢9日卻在臉書上發文說，「今天被民進黨賴清德用恐嚇罪起訴，果然黨檢媒三位一體不是蓋的」，甚至在晚間直播時痛批，這就是司法迫害，並要求賴清德親自出庭，還說「如果賴清德拒絕，這就是冤案」。

賴清德今早出席2026 AI人才年會，並在會前接受訪問。其中，媒體問到，被館長陳之漢要求親自出庭？賴清德僅簡短回應一句「被告才需要出庭吧」。

至於傳出鄭麗文將在月底重啟「國共論壇」，由副主席蕭旭岑率隊赴北京出席，疑似提前為「鄭習會」鋪路。賴清德回應，因為國民黨尚未證實這個行程，據聞鄭主席會對外說明，等她說明後他再來評論。

