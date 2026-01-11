館長嗆「斬首賴清德」被起訴！他揭背後目的

▲館長」陳之漢多次公開發表「斬首賴清德」，被依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 網紅「館長」陳之漢，去年（2025年）10月，因在 YouTube 直播中多次公開發表「斬首賴清德」、「把賴清德的狗頭斬下來」，並說出「兩岸一家親、我們都是中國人」等涉及「武統」、「斬首」等言論，隨即被檢警傳喚訊問，並諭知15萬元交保，新北地檢署9日偵查終結，依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴館長；對此，資深媒體人謝寒冰10日直言，即便案件最終成立，實務上多半也只是罰金，真正的目的恐怕在於製造寒蟬效應，使人心生恐懼，讓社會對批評政府心生顧忌。

針對館長被起訴一事，謝寒冰10日在政論節目《中天辣晚報》中表示，該案本身不複雜，爭議點在於，館長當時只是照著網友留言唸出相關內容，檢察官卻因此對該案件投入大量時間與心力，甚至直接起訴，是否小題大作，「這樣就能討好總統嗎？」

謝寒冰分析，若是當事人主動對總統發出威脅言論，另當別論，但館長僅是複誦網友留言，是否構成犯罪值得商榷，整起事件呈現出明顯的權力不對等，一位現任總統對上一名健身網紅，社會觀感自然覺得怪異，這樣的處理有「欲加之罪」之嫌。

謝寒冰直言，如果賴清德認為相關言論已造成其心理恐懼，甚至影響作息，大可親自出庭說清楚，向社會交代為何此類案件有必要被嚴肅看待並加以追究。

謝寒冰認為，即便案件最終成立，實務上多半也只是罰金，真正的目的恐怕是製造寒蟬效應，讓社會對批評政府心生顧忌，若此類案件成為常態，台灣未來恐將出現更多以司法手段壓制言論的爭議，對言論自由與民主環境造成衝擊。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



