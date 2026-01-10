館長嗆「斬首賴清德」遭起訴！陸委會：每個人都要為自己行為負責

館長日前在直播中，放話要斬首賴清德遭檢舉，將面臨法律責任。 圖：翻攝館長惡名昭彰YouTube

[Newtalk新聞] 網紅「館長」陳之漢近期多次展開「中國行」，積極吹捧中國貶損台灣，日前還在直播中宣稱要將賴清德總統斬首，引起輿論譁然，並遭大批民眾檢舉。新北地檢署9日偵查終結，認定相關言論造成社會恐慌，依刑法恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌提起公訴，館長隨後反批黨檢媒「三位一體不是蓋的」，陸委會回應：「每個人都要為自己的行為負責」。

館長去年10月於直播時公開大喊「斬首賴清德」、「把賴清德的狗頭斬下來」，還說：「兩岸一家親，我們都是中國人」，暗示支持武力犯台等語，新北地檢署獲報後，指揮內政部刑事局、林口分局偵辦，9日偵結，依《刑法》恐嚇危害安全、恐嚇公眾等罪嫌，對「館長」陳之漢提起公訴。

檢方指出，館長刻意在「武統」議題上將新聞報導之「中共演練對台斬首行動」，衍伸為將賴清德首級砍下，以此惡害傳達予社會大眾及總統，致生危害公安及總統生命安全，所為已逾越社會相當性，難認仍受言論自由之保護。館長為知名網紅，其言論有相當程度之渲染力，足以使一般人心生畏懼，

檢方續指，已有多位民眾具狀檢舉，因此認為館長之行為已非言論自由保護之範疇，依法提起公訴。得知遭起訴後，館長則反嗆「黨檢媒三位一體不是蓋的」。對此，陸委會副主委梁文傑表示：「每個人都要為自己的行為負責。館長說的每一句話，收入的每一分錢，都要受到公正的檢視」。

