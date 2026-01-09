館長嗆「斬X頭」遭起訴！直播要求「賴清德親自出庭」

政治中心／綜合報導

網紅「館長」陳之漢於去（2025）年 10 月 5 日晚間開直播，期間對總統賴清德發出驚人言論，脫口聲稱要「斬首賴清德」、「砍下狗頭」等語。驚人語錄一出，隨即引發刑事局介入蒐證，並由新北地檢署指揮偵辦。昨（9）日全案偵結，檢方依「恐嚇公眾罪」及「恐嚇危害安全罪」起訴陳之漢。對此，館長同日晚間再度開直播反擊，強調立場不改，更要求聲請法庭公開直播，並傳喚賴清德親自出庭對質，「如果賴拒絕，這就是冤案」。

館長直播喊「斬首賴清德」，遭檢方依恐嚇危害安全、恐嚇公眾等罪嫌提起公訴。（圖／翻攝自館長臉書）館長去年10月一場直播公開大喊「斬首賴清德」、「把賴清德的狗頭斬下來」，更表示「兩岸一家親，我們都是中國人」等激進言論，對此，新北地檢署獲報後，指揮內政部刑事局、林口分局偵辦，昨（9）日偵結，依《刑法》恐嚇危害安全、恐嚇公眾等罪嫌提起公訴。當天晚間館長開直播仍沒改變立場，直呼台灣沒救了，若沒把民進黨換下來，會很難生存，「民進黨就是要散播仇恨，就是台灣最大的阻力」，他稱去年10月交保後詢問律師，跟他說很難被起訴，就算問了10個律師得到的答案也是一樣。

館長嗆「斬X頭」遭起訴氣炸！直播要求「賴清德親自出庭」：不敢來就是冤案

館長直播中要求賴清德親自出庭作證，否則就是冤案。（圖／翻攝自館長YouTube）

館長在直播中質疑，恐嚇罪在台灣司法體系中極難成罪，因為關鍵條件在於須讓人「心生恐懼」。他當眾質疑：「檢方有叫賴清德去作證嗎？有問過賴清德他很害怕嗎？」館長主張當時僅是針對新聞回應聊天室，並非有意恐嚇所有大眾。對於檢方指其造成「公眾恐慌」，他更不解反問：「我在恐嚇所有人？我實在不懂欸！法律可以隨便寫？」；針對後續官司，館長在直播中公開要求兩件事：一是聲請法庭直播受全民監督；二是要求賴清德總統親自出庭作證。他直言：「要玩就玩大的！如果你不敢出來跟全國人民說你很害怕，卻還判我罪，這不是滑天下之大稽？這不是司法迫害是什麼？」館長強調，若賴清德拒絕出庭，他就應獲判無罪，否則該案即為徹頭徹尾的冤案。

