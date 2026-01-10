館長嗆「斬X頭」遭起訴！竟還瞎扯要賴清德出庭 梁文傑1句話酸爆

即時中心／黃于庭報導

網紅「館長」陳之漢行事作風備受爭議，去（2025）年底指稱要把總統賴清德「狗頭斬下來」，甚至喊話中國「兄弟我等你」，如此口無遮攔的行徑，讓不少民眾憤而檢舉。新北地檢署認其涉犯《刑法》恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌，昨（9）日偵結提起公訴；孰料，他仍堅不認錯，在直播時要求賴清德「親自出庭」。對此，陸委會副主委梁文傑也回應了。

回顧案情，館長去年10月5日21時許，於YouTube頻道以「周日國民黨選黨主席，兩岸辯論會開天窗，我早說了不是嗎？台灣政治我也搞了12年」之標題公開直播，過程中發表「那如果明講，選什麼選館長你不用擔心啊，咱們就武統，27年就甭選了，你叫他們表態，表什麼態，過去都一樣，一個不留，精準打擊，斬首，你別怕」、啊」、「真的也好啊」、「兩岸一家親，我們都是中國人，我給你挺，你是我的兄弟」等言論，暗示支持武力犯台。

更惡劣的是，館長還稱「我昨天有看到新聞，斬首打擊」、「精確斬首嘛」、「把賴清德狗頭斬下來」等語，刻意在「武統」議題上，將新聞報導中「中共演練對台斬首行動」，衍伸為將總統首級砍下，以此惡害傳達予社會大眾及總統，致生危害公安及總統生命安全。

新北檢認為，被告所為已逾越社會相當性，難認仍受言論自由之保護。又國家元首雖受國安特勤保護，然任何人均有免於恐懼之自由，一般人如知悉與自身政治立場相左之人，揚言將其頭顱砍下等加害生命、身體惡害內容時，勢必會就其自身生命安全產生不安之感受。綜上所述，被告涉犯《刑法》第151條之恐嚇公眾、同法第305條之恐嚇危害安全等罪嫌，提起公訴。

總統賴清德。（圖／民視新聞）

未料，館長昨日發文回應稱「今天被民進黨賴清德用恐嚇罪起訴，果然黨檢媒三位一體不是蓋的」；晚間又於直播口出狂言，指稱他諮詢多位律師，均認為恐嚇成立的關鍵在於，是否讓特定對象「心生恐懼」，否則實務上成立相對困難。

館長囂張喊話，若檢方未曾傳喚賴清德作證，怎麼能真的確定當事人感到害怕？他更提出2項要求，稱開庭時會申請全程直播，讓全民檢視；甚至點名賴清德親自出庭，「要玩就玩大的」，若對方不敢「就是司法迫害」，恰好證明自己一定無罪。

對此，梁文傑則回應，每個人都要為自己行為負責，館長說的每句話，收入的每分錢，都要受到公正檢視。

