館長嗆：移工公司都綠營的！他曝「老闆真相」打臉

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政治中心／綜合報導

針對網紅「館長」陳之漢在直播中指稱「移工公司全是民進黨開的」，台灣青年世代共好協會理事長張育萌於13日晚間發文強力反擊。張育萌直接點名，國民黨立委鄭正鈐的國會辦公室執行長陳昭彰，身兼「台力人力國際有限公司」經理人，才是真正的仲介公司經營者。他更諷刺指出，去年國民黨的反罷免活動中，曾有大批越南移工戴著鄭正鈐的帽子出席，鄭當時卻對外宣稱其為「外籍配偶」，說謊痕跡斑斑，呼籲館長認清事實。

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館長嗆：移工公司都綠營的！他曝「老闆真相」藍委是辦公室執行長

張育萌指出，移工失聯率已從2022年的5.96%逐年下降。（示意圖／民視新聞網）

館長陰謀論遭打臉：張育萌爆藍委執行長才開仲介公司





張育萌進一步引用數據反駁藍白陣營對「失聯移工」的指控。他指出，移工失聯率已從2022年的5.96%逐年下降，去年更降至3%。針對引發爭議的「印度移工」政策，張育萌強調從未有傳聞中的「10萬大軍」，目前規畫僅為1000人的試辦規模。他痛批王鴻薇與網軍整天偷換概念、操弄恐懼，卻無視勞動部正謹慎確認引進細節的事實，意圖誤導民眾對治安的疑慮。

館長嗆：移工公司都綠營的！他曝「老闆真相」藍委是辦公室執行長

張育萌痛批藍白陣營「內外不一」，進而阻礙政策理性討論。（示意圖／民視新聞網）





藍白立委曾催促開放：質疑邱鎮軍、涂權吉「打假球」





張育萌更揭露，不少藍白立委其實是開放印度移工的推手。張育萌點名立委邱鎮軍因選區加工區缺工壓力大，曾定調「2026年印度移工元年」，甚至反問勞動部引進速度「為什麼那麼慢？」；立委涂權吉也曾建議直聘規模應達1萬人以上，陳昭姿則要求家庭看護「優先開放印度移工」。張育萌認為，藍白陣營一邊承受工商界金主的開放壓力，一邊又在網路見風向不對而甩鍋民進黨，這種「內外不一」的兩面手法才是阻礙政策理性討論的主因。

原文出處：館長嗆：移工公司都綠營的！他曝「老闆真相」藍委是辦公室執行長

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