館長嗨翻！「抖音商業號」終於開通了 粉絲人數、開播時間曝

娛樂中心／綜合報導

館長激動地拍片分享，自己終於擁有抖音商業號了。（圖／翻攝自Youtube＠館長惡名昭彰）

網紅「館長」陳之漢近期立場親中，除了稱讚中國的好，也常喊話要推動兩岸交流，但因為被列「特殊份子」，幾個月前的他無法在中國進行商業活動。如今館長拍片宣布，他的抖音商業號正式開通了，邀請眾人來追蹤，預計月底開始直播；而目前他的抖音商業號，粉絲數已達23.6萬。

過去的館長曾多次痛罵中國，如今立場大轉彎，數度赴中高調開直播，也不斷稱讚當地；而他的「中國行」也帶來滿滿流量。不過，8月時館長曾自曝，因被列為「特殊份子」，無法在當地開設抖音、B站帳號或進行相關商業活動「我生意不能做、連抖音都不讓我開，那我覺得沒關係，我講太多會傷害到『中國同胞』的感情」。

如今館長在個人Youtube頻道上傳影片，只見他模仿起電影《力王》，高舉手機喊出「大家不用等了。」只見手機螢幕上顯示，館長的抖音商業號「智慧館長1號」正式開通，介紹中還寫下「大家好！館長廈門開啟全新工作室啦」。

館長的抖音商業號，目前暫未上傳影片，但已有數萬粉絲。（圖／翻攝自抖音）

館長也在影片中激動地喊「我有抖音商業號了」。館長也表示預計「月底開始直播」，雖然目前還沒上傳影片，但他的抖音商業號「智慧館長1號」已有23.6萬名粉絲。

