館長回應「毀滅式爆料」 嗆員工：被性騷擾還回來幹嘛
網紅「館長」陳之漢近日遭成吉思汗健身房元老級員工李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，最勁爆的內容即館長曾逼小偉傳下體照、和館嫂發生關係；館長今天（11/15）開直播回應相關指控，並表示法律問題都交給律師處理。
面對員工的指控，館長表示，該名自稱受害的員工，中途離職1年後才又回到公司，月薪高達8萬元，但工作態度不積極，還反問，如果真的受到性騷擾，怎麼會選擇回到相同的環境？他無奈地說，「公說公有理，隨便他們去講」。
館長指出，對方公開多段錄音，但只挑選對其有利的部分，涉及勒索或金錢要求的內容並未公開，這些人的目的是要金錢，而非揭發真相，一般有理智的人都能看出這件事帶有恐嚇意味。
《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。
