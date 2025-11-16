館長回擊！轟3人吸血千萬如恐嚇集團 曝心腹「借錢對話」開撕真面目

娛樂中心／林昀萱報導

館長曬出李慶元借錢對話反擊。(圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube)

網紅館長陳之漢14日在直播中提到，自己遭前員工以恐嚇方式索討金錢，事件引爆後，隨即遭昔日同事「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小偉提出多項指控，包括職場性騷擾、投資內幕等。對此，館長16日晚間再開直播反擊，曝光李慶元借錢的對話紀錄痛訴遭3人欠錢、恐嚇多年，連車子都是他買的。

陳之漢14日被元老級員工李慶元等人毀滅式爆料，10年前曾要求特助拍照給館嫂助興，一系列誇張消息曝光後，引起大批網友討論。昨（16）日晚間館長再開直播回應：「他們3個都一樣，要跟我借東借西、拿東拿西」，不滿3人滿嘴謊話，遭他們恐嚇勒索好多年，一開始是情勒，後面就是直接恐嚇，相當誇張，痛斥他們是「恐嚇集團，吸了我好幾年的血」，自公司拿走不知道幾千萬元。

廣告 廣告

館長曬出李慶元借錢對話反擊。(圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube)

館長公開和李慶元對話紀錄表示，原本覺得認識交朋友是緣分，但對方變本加厲，「這3人一個月在公司開銷差不多100萬，薪水有4、50萬的，老婆小孩都來我家領薪水，總計5輛車，吃的喝的都要我付，總共5台車裡面有保時捷和奧迪。指控說我性騷擾那個，現在就是開奧迪」。

館長說2、3個月前對方開始要買車、領薪水，館長要改就被恐嚇說他性騷擾，下一秒又是要借錢。由於公司出款需要簽名，因此向對方表示要會計打給他，結果李慶元不願意簽名就傳訊息情勒恐嚇。「反正你們現在滾出公司就對了，你們也領公司這麼多年豐厚的薪水，過著每天舒舒服服的日子，夠了吧？阿栽贓嫁禍、NTR、什麼陽痿，不用來這套」。

館長表示，全公司都討厭這3人，甚至很多人都被他們職場霸凌罵跑，會計還被吐檳榔汁、砸煙灰缸，很多人都可以作證，離職員工長年來的網路爆料也都要他去擦屁股。館長強調要將幾人的資源回收，不再讓他們予取予求。他16日也經請律師找李慶元，自己人證、證據都有，若不還錢就是法院見。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

赤鬼伯伯認「有男友不用套套」 黑底白字吐心聲：不會被打倒！

胡釋安提供粿粿住處「女友同意」 聲明1關鍵網讚範本：寫得比王子好

藍要沈伯洋「赴中國澄清誤會」 梁文傑妙回一句酸爆館長慘中槍

遊美出軌另一對1／「曖昧關鍵對話被發現」簡廷芮小開老公仍力挺有隱情

