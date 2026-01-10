館長因「斬首說」遭起訴嗆他出庭 賴清德冷回：被告才要出庭吧！

知名網路直播主「館長」陳之漢去年5月10日晚間9時許在 YouTube 直播的言論涉及「武統」、「斬首」，並點名要將總統「狗頭斬下來」，昨遭新北地檢署偵結，依「恐嚇公眾罪」及「恐嚇危害安全罪」提起公訴。「館長」昨晚直播嗆聲叫賴清德出庭。賴清德今早（10日）對此冷回「被告才需要出庭吧！」

賴清德總統。（中天新聞）

賴清德總統上午赴台北世貿一館，出席「2026 AI人才年會」時，受訪回應時事議題，對此作出上述表示。

賴清德總統出席活動。（中天新聞）

新北地檢署昨依「恐嚇公眾罪」及「恐嚇危害安全罪」起訴「館長」之後。館長昨晚再度開直播反擊，強調立場不改，更要求聲請法庭公開直播，並傳喚賴清德親自出庭對質，還說「如果賴拒絕，這就是冤案」。

廣告 廣告

知名網路直播主「館長」陳之漢。（中天新聞）

不過，賴清德今早對此僅冷回「被告才需要出庭吧！」後隨即快步進會場出席活動。

另外，對於國民黨主席鄭麗文將恢復國共論壇，是否在為「鄭習會」舖路？而擋國防預算是「門票」等說法，賴清德說，因為國民黨尚未印證這一個行程，據聞鄭麗文主席會對外說明，等他說明之後我們再來了解。

延伸閱讀

賴清德叫不動南韓 矢板明夫出招！要外交部用「漢城」回擊

高市早苗支持度高達7成！ 矢板明夫：只是暫時的

普發1萬擬「排富」？ 矢板明夫也搖頭：乾脆減稅